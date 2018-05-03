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Obituary: Gregory Alan Sillavan, 53, of Lockesburg

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Nashville News Leader
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Gregory Alan Sillavan, 53 of Lockesburg, died Friday April 27, 2018.

He was born Sept. 13, 1964, in Nashville to Swannie Sillavan and the late Pauline Adair Sillavan.           

He was a member of First Baptist Church in Lockesburg.

Survivors include: his wife, Brenda McWhorter Sillavan of Lockesburg; children Cameron Sillavan and wife Ginger of Texarkana, and Katelyn Sillavan of Lockesburg; sisters, Paula Sillavan of Elkhart, Kans, and Kim Dougan of Prescott; also a granddaughter.

The family will hold a memorial service later.

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